«КАМАЗ» полностью заменит модельный ряд пассажирского транспорта на поколение А5

Компания «КАМАЗ» к 2030 году планирует полностью заменить модельный ряд пассажирского транспорта поколения А4 на поколение А5. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Руслан Козадаев на конференции «Пассажирский транспорт: Стратегия 2036» на форуме COMTRANS-2026 в «Казань Экспо».

«Основной принцип новой модели – все автомобили поколения А5 – одна платформа. Она необходима нам, чтобы унифицировать производство. И это необходимо для эксплуатанта, потому что будут одни и те же запчасти, технологии и ремонт», – рассказал он.

То есть техника становится проще, предсказуемее и самое главное – дешевле в эксплуатации, уточнил Козадаев.

«Наш флагман, наш лидер – это техника большого класса, где мы представлены и автобусами, и электробусами, и троллейбусами», – отметил он.