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Спорт
16 декабря 2021  14:07
Cергей Гаврилов

«КАМАЗ» покинул форвард Мусаев

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По истечению срока аренды в «Камазе» форвард Тамерлан Мусаев вернулся в калининградскую «Балтику», информирует пресс-служба челнинского клуба.

20-летний нападающий сыграл в 17-ти матчах за автозаводцев и отметился одним забитым мячом.

Ранее воспитанник махачкалинского «Анжи» Мусаев выступал помимо «Балтики» в ульяновской «Волге». Трансферная стоимость нападающего по данным портала transfermarkt.ru составляет 200 000 евро.

«КАМАЗ» после 25 матчей с 33 очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице первенства ФНЛ.

#фк камаз #Футбол #ФНЛ
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