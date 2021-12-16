«КАМАЗ» покинул форвард Мусаев

По истечению срока аренды в «Камазе» форвард Тамерлан Мусаев вернулся в калининградскую «Балтику», информирует пресс-служба челнинского клуба.

20-летний нападающий сыграл в 17-ти матчах за автозаводцев и отметился одним забитым мячом.

Ранее воспитанник махачкалинского «Анжи» Мусаев выступал помимо «Балтики» в ульяновской «Волге». Трансферная стоимость нападающего по данным портала transfermarkt.ru составляет 200 000 евро.

«КАМАЗ» после 25 матчей с 33 очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице первенства ФНЛ.