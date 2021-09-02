КАМАЗ покажет на выставке Comtrans автобус и грузовик на водороде

Пассажирский автобус и грузовой автомобиль, работающие на водороде, представит ПАО «КАМАЗ» на выставке Comtrans, которая пройдет с 7 по 11 сентября в Москве. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Когогин в ходе марафона «Новое знание».

«На следующей неделе в Москве будет выставка „Коммерческий транспорт“. Мы там представим первый пассажирский автобус на водороде и первый грузовой автомобиль на водороде, разработанный в нашей компании», — пояснил Когогин.

Он отметил, что компания достаточно серьезно занимается экологическим транспортом, рассматривает множество направлений и уже производит транспорт на электротяге.

Когогин напомнил, что электробусы, которые производит КАМАЗ, сегодня курсируют в Москве — на улицы столицы выведено более 600 автобусов на электротяге. «Я надеюсь, что в следующем году еще несколько пилотных городов появятся в нашей стране, где начнется широкое применение пассажирских автобусов на электрическом энергоносителе», — сказал гендиректор.

Личные наблюдения Когогина и исследования ученых, по его словам, показывают, что для России транспорт на водороде может стать ключевой темой в части развития экологического транспорта, так как протянуть большое количество электросетей на просторах страны крайне сложно. В любом случае развитие такого транспорта потребует колоссальных вложений, причем не в транспорт, а в инфраструктуру.

Вместе с тем стоимость разработки и производства таких автомобилей со временем будет снижаться, и впоследствии они станут способны конкурировать с транспортом на традиционном топливе.

«Человечество должно делать все, чтобы сократить выбросы вредных веществ, таких как CO2, до минимума. Мы должны уже сегодня начинать вставать на те рельсы, которые в течение десяти лет позволят сильно сократить выбросы и сократить техногенное влияние на наш климат», — заявил Когогин.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует произвести автобус, оснащенный водородными топливными элементами, в первом полугодии 2022 года, а в 2023 году запустить серийное производство на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве.

В начале года КАМАЗ информировал, что приступит в текущем году к разработке не только водородного автобуса, но и водородного 18-тонного грузового автомобиля.