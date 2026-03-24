КАМАЗ подтвердил информацию о возможном переходе на четырехдневку с 1 июня

Пресс-служба «КАМАЗа» подтвердила «Татар-информу» информацию о возможном переходе на четырехдневку с 1 июня.

«На КАМАЗе готовятся реагировать на снижение рынка грузовиков. По данным агентства «Автостат», рынок тяжелых грузовиков России за первые два месяца текущего года сократился еще на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом ПАО «КАМАЗ» снизило свои продажи только на 15%, увеличив свою рыночную долю до 37%, укрепив лидерские позиции», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Тем не менее, как сообщили в пресс-службе автогиганта, «слабые перспективы роста рынка и давление остатков завезенной техники китайских производителей требуют от руководства компании принять необходимые меры по снижению годового плана производства и предусмотреть возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня».

«Данное решение будет реализовано только при сохранении негативной рыночной конъюнктуры и не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством», – сообщили «Татар-информу» в компании.

По данным пресс-службы, «приоритетным направлением производственной деятельности ПАО "КАМАЗ" остается безусловное выполнение заказа Министерства обороны и других государственных заказчиков».

Напомним, что сокращенную рабочую неделю на КАМАЗе вводили в прошлом году, с 1 августа до 10 ноября, на фоне падения продаж.