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Спорт
28 января 2022  23:59
Дамир Садриев

КАМАЗ подписал контракт с центральным защитником «Нефтехимика»

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КАМАЗ пополнил состав центральным защитником нижнекамского «Нефтехимика» Львом Потаповым. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба челнинского клуба.

В КАМАЗе 29-летний футболист будет выступать под пятым номером. О сумме компенсации за трансфер не сообщается.

В нынешнем сезоне Потапов провел 9 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился 1 голом и 1 желтой карточкой. Transfermarkt оценивает защитника в 300 тысяч евро.

После 25 туров Футбольной национальной лиги клуб из Набережных Челнов с 33 очками располагается на 13 месте, нижнекамцы с 41 очками идут шестыми. 

#фк камаз #ФК Нефтехимик #Футбол #ФНЛ
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