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Экономика 8 октября 2026 10:32

«КАМАЗ» подписал контракт на поставку автомобилей в африканскую Республику Мали

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«КАМАЗ» подписал контракт на поставку автомобилей в африканскую Республику Мали
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ПАО «КАМАЗ» подписало крупный контракт на поставку транспортных средств в африканскую Республику Мали. Церемония состоялась в Бамако в присутствии министра экономики и финансов, а также министра транспорта и инфраструктуры Мали, сообщается в официальном канале пресс-службы ПАО «КАМАЗ» в МАКС.

«Контракт заключен в рамках межправительственного соглашения между Россией и Мали. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны, что особенно важно для обеспечения нужд государства в снабжении продовольственными и промышленными товарами», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также обсуждается вопрос о сборке грузовиков в стране. Стороны также обсудили поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов в Казани.

#ПАО КАМАЗ #африка #контракт
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