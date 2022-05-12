КАМАЗ поднимет оклады на 5,2% уже с мая

Руководство КАМАЗа решило не дожидаться и поднять тарифы и оклады уже в мае. Они вырастут на 5,2%, сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

«В целях повышения социальной защищенности работников «КАМАЗа» руководством компании принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов», — говорится в сообщении.

Соответствующие документы уже готовятся к подписанию.

В апреле Президент РФ Владимир Путин поручил повысить соцвыплаты, пенсии и зарплаты бюджетников. Он обратил внимание на то, что только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%.