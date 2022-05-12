news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 мая 2022  10:26

КАМАЗ поднимет оклады на 5,2% уже с мая

news_top_970_100

Руководство КАМАЗа решило не дожидаться и поднять тарифы и оклады уже в мае. Они вырастут на 5,2%, сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

«В целях повышения социальной защищенности работников «КАМАЗа» руководством компании принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов», — говорится в сообщении.

Соответствующие документы уже готовятся к подписанию.

В апреле Президент РФ Владимир Путин  поручил повысить соцвыплаты, пенсии и зарплаты бюджетников. Он обратил внимание на то, что только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%.

#камаз #повышение зарплаты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100