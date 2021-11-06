«КАМАЗ» поделил очки с «Олимпом»

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью 1:1 с подмосковным «Олимпом», оба гола были забиты в первом тайме.

В первом тайме активнее стартовали гости. Навес в штрафную, удар головой Кирилла Большакова, 0:1. Через пять минут Большаков мог оформить дубль, когда арбитр назначил пенальти в ворота «КАМАЗа». Но голкипер автозаводцев Алексей Мамин блестяще парировал удар с точки.

Подвиг голкипера вдохновил челнинцев. В середине тайма настойчивые атаки «КАМАЗа» наконец-то принесли плоды. Сольный фланговый рейд Александра Гаглоева, и лучший бомбардир хозяев с острого угла пробил так коварно, что рикошетом от защитника «Олимпа» мяч влетел в ворота, 1:1. Боевая ничья после боевого тайма.

Во второй половине встречи упорная борьба с обилием желтых карточек продолжилась. Шансы на успех были одинаковы, никто в обороне не отсиживался. Но активнее были автозаводцы, подававшие порой по три угловых подряд. Однако наиграть на победный гол так никому и не удалось. Команды разошлись миром, 1:1.

После 21 матча в активе челнинцев теперь 22 очка и десятое место. В следующем туре 13 ноября в Хабаровске «КАМАЗ» сыграет со «СКА-Хабаровском».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Олимп» (Долгопрудный) — 1:1 (1:1).

Голы забили: Гаглоев (35) — Большаков (8).

Предупреждены: Морозов, Магомадов, Тесленко, Замалиев, Калугин, Абазов — Тарасенко, Ставер, Кутин, Косянчук, Сафронов.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин (Абазов, 54), Бевеев, Тесленко, Магомадов, Свежов, Гаглоев, Замалиев (Калугин, 59), Османов (Мусаев, 59).