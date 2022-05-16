КАМАЗ поддержал решение Собянина о возрождении завода «Москвич» в партнерстве с компанией

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возрождении автомобильного завода «Москвич», его партнером станет компания «КАМАЗ».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», – говорится в заявлении на сайте мэра.

По его словам, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.

«Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», - отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро». «В 2022 году мы откроем новую страницу в истории «Москвича», - заявил градоначальник.

Планируется сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников.

Сообщение прокомментировал руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев: «Мы поддерживаем решение мэра Москвы. Это позволит сохранить и развить научно-технический и кадровый потенциалы автомобилестроения в стране. В настоящий момент вопросы технологического сотрудничества находятся в стадии обсуждения. Когда они будут решены, мы выступим с официальным заявлением».