КАМАЗ планирует увеличить производство автобусов и спецтехники в Башкортостане

КАМАЗ рассмотрит возможность увеличения производства в Башкортостане: автобусов в Нефтекамске и спецтехники в Туймазах, сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина.

«Я считаю, что Башкортостан — вторая республика, которая важна для КАМАЗа. Понятно, что Татарстан — номер один. Там у нас основной завод. Но темпы развития завода башкирского выше даже, чем все остальные. Я сегодня считаю, что самым таким бриллиантом в короне КАМАЗа является Нефтекамский автозавод», — сказал Когогин, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода после открытия в Белорецке завода по производству рессор.

«Сейчас с Радием Фаритовичем обменялись [мнениями], договорились, что в октябре будем смотреть вместе инвестиционную программу этого завода. У меня появляются сомнения, правильно ли мы делаем, что объем автобусов 3 тысячи, вполне возможно увеличить. Если в нашей стране будет развиваться поддержка пассажирского автотранспорта, то это говорит о том, что нужно обновлять парк, значит, и мощности понадобятся более высокие», — отметил Когогин.

Также, по его словам, планируется реализовать крупный инвестиционный проект в Туймазах — на заводе автобетоновозов производство техники на первом этапе планируется увеличить до 4 тыс., на втором — до 7 тыс. машин.

Глава компании сообщил, что также с властями Башкортостана компания договорилась о совместных действиях по созданию промышленного индустриального парка. «Я посмотрел перед поездкой, там порядка трех десятков предприятий сегодня являются поставщиками КАМАЗа. Я, честно, был удивлен, что достаточно много (предприятий — прим. Т-и) в машиностроении задействовано», — сказал Когогин.

Объем инвестиций в проекты по развитию башкирских дочерних предприятий ПАО «КАМАЗ» — автозавода «НЕФАЗ» в Нефтекамске и «Туймазинского завода автобетоновозов» — оценивается в шесть миллиардов рублей. Об этом речь шла во время встречи генерального директора концерна Сергея Когогина с Главой Башкортостана Радием Хабировым в феврале текущего года.

На автозаводе «НЕФАЗ» уже запустили модернизацию автобусного производства, объем капиталовложений в проект составит 4 млрд рублей. В планах предприятия увеличить выпуск автобусов с четырех до девяти в сутки, а годовой объем выпуска довести до 3 тыс. единиц.

Для увеличения выпуска автобусов производство прицепной и емкостной техники могут перевести из Нефтекамска в Туймазы. Сейчас этот вопрос КАМАЗ прорабатывает совместно с «Туймазинским заводом автобетоновозов», предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Здесь планируют произвести дозагрузку существующего оборудования и создать новые участки сборки, сварки и окраски техники.

Реализация инвестпроектов на республиканских заводах позволит увеличить объемы выпускаемой техники в несколько раз и расширить ее ассортимент в соответствии с потребностями рынка.