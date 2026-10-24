«Камаз» планирует увеличить поставки грузовиков в Африку в 2027 году

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«Камаз» планирует увеличить поставки грузовой техники в страны Африки в 2027 году и расширить присутствие на рынках Центральной и Западной Африки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автоконцерна.

В компании уточнили, что приоритетными направлениями для расширения присутствия на африканском рынке станут страны Центральной и Западной Африки.

Также в «Камазе» подтвердили намерение нарастить поставки грузовой техники на континент в 2027 году. При этом автоконцерн не планирует заключать новые контракты или соглашения с африканскими партнерами в рамках предстоящего саммита Россия – Африка.