КАМАЗ планирует удвоить производство грузовиков «Компас» в 2024 году

В планах у ПАО «КАМАЗ» выпустить 3,5 тыс. грузовиков «Компас» по итогам 2023 года, а в 2024-м – удвоить это количество (7 тыс. грузовиков). При этом, как сказал руководитель предприятия Сергей Когогин на отчетной конференции заводского профсоюза, производство данной модели грузовиков развивается очень активно, цитирует спикера «Интерфакс».

Напомним, производство модели происходит по методу крупноузловой сборки из машинокомплектов на компонентной базе JAC (Китай). Производство началось с моделей «Компас-9», общая масса которого – до 9,5 тонны, а также «Компас-12» (до 12 тонн). В мае 2023 года начали продавать «Компас-5» (до 3,5 тонны). Спрос на эти грузовики оказался очень высоким, поэтому с 15 июня предприятие ввело вторую рабочую смену на сборочном производстве.

В 2022 году компания продала свыше 1 тыс. «Компасов». При этом доходы от продажи не покрыли расходы на производство. Выручка тогда составила 1,12 млрд рублей, а стоимость производства оценили 1,19 млрд рублей. При таких данных убыток равен -0,07 млрд рублей.