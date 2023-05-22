КАМАЗ планирует привлечь на работу 500 жителей Кыргызстана

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Жители Кыргызстана смогут устроиться работать на ПАО «КАМАЗ» – их планируется привлечь для реализации пилотного проекта. Соответствующее соглашение обсуждалось в ходе визита киргизской делегации в Татарстан, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ. Всего предприятие планирует привлечь 500 жителей Киргизии.

Делегация Кыргызстана, которая прибыла в РТ 20 мая, посетила в РТ ОЭЗ «Алабуга» и ПАО «КАМАЗ». В ходе визита было подписано соглашение об оказании содействия в трудоустройстве граждан Кыргызстана.

Кроме того, министр труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики Кудайберген Базарбаев обсудил заключение соглашения с представителями ПАО КАМАЗ в сфере трудоустройства и привлечения 500 граждан Кыргызстана к пилотному проекту.

Помимо этого, сегодня Кудайберген Базарбаев встретился с замминистра промышленности и торговли РТ Родионом Карповым. Встреча прошла в здании ведомства, на ней обсуждались, в числе прочего, вопросы сотрудничества между Татарстаном и Кыргызстаном.

«Мы придаем большое значение развитию контактов с Кыргызской Республикой и рады расширению взаимовыгодных связей», – подчеркнул Родион Карпов.