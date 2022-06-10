«КАМАЗ» планирует поставлять в Узбекистан автобусы и электробусы

«КАМАЗ» осуществляет поставки грузовых автомобилей в Узбекистан и планирует поставлять автобусы и электробусы. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«В Узбекистане открыты автоцентр “КАМАЗ”, линия сборки. И, конечно же, у КАМАЗа есть желание поставить автобусы и электробусы, которые как в Москве, там 80% электробусов производства КАМАЗа», – сказал Президент РТ.

Минниханов отметил, что компания «Татнефть» реализует в Узбекистане шинную продукцию и работает по созданию автозаправочных станций. Кроме того, компании «ЕлАЗ», ТЭМПО, КМПО, «КЭР-Холдинг», «Татхимфармпрепараты», «Ремдизель», ПОЗиС и другие заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном.