news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
10 июня 2022  15:33
Надежда Гордеева

«КАМАЗ» планирует поставлять в Узбекистан автобусы и электробусы

news_top_970_100

«КАМАЗ» осуществляет поставки грузовых автомобилей в Узбекистан и планирует поставлять автобусы и электробусы. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Узбекистана и Межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана по сотрудничеству с Госдумой РФ.

«В Узбекистане открыты автоцентр “КАМАЗ”, линия сборки. И, конечно же, у КАМАЗа есть желание поставить автобусы и электробусы, которые как в Москве, там 80% электробусов производства КАМАЗа», – сказал Президент РТ.

Минниханов отметил, что компания «Татнефть» реализует в Узбекистане шинную продукцию и работает по созданию автозаправочных станций. Кроме того, компании «ЕлАЗ», ТЭМПО, КМПО, «КЭР-Холдинг», «Татхимфармпрепараты», «Ремдизель», ПОЗиС и другие заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100