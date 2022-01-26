КАМАЗ передаст электробус на тестирование в Пермь

В Белгороде закончилась тестовая эксплуатация электробуса «КАМАЗ», сообщила пресс-служба компании.

Электробус за три месяца проехал 15,4 тыс. км и перевез 31,3 тыс. жителей Белгорода. В информации отмечается, что за время эксплуатации поступило много положительных отзывов от пассажиров и водителей. «Решение об использовании электробусов для областного центра будет рассмотрено после тщательного анализа всех данных», – цитирует министра автодорог и транспорта Белгородской области Сергея Евтушенко пресс-служба «КАМАЗа».

Электробус уже вернулся в Набережные Челны. В феврале его планируется передать также на тестовую эксплуатацию транспортному предприятию в Перми.

До Белгорода электробус КАМАЗ прошел тест-драйв на улицах Казани, где перевез порядка 38 тыс. человек.

В настоящее время электробусы эксплуатируются в Москве. Тестирование в этом году планируется начать за рубежом: ведутся переговоры в странах Персидского залива и Туркменистане. Обсуждался тест-драйв электробусов в Сочи, Санкт-Петербурге и на Сахалине.