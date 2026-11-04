«КАМАЗ» передал очередную партию гуманитарного груза на СВО

«КАМАЗ» передал 29-ю партию гуманитарной помощи на СВО – в подшефные воинские части предприятия было отправлено 124 тонны груза на сумму более 100 млн рублей. В церемонии отправки участвовали генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, а также работники компании.

Груз, сформированный по просьбам самих бойцов, будет направлен трем подшефным воинским частям предприятия, а также в военную комендатуру Херсонской области. В его составе – четыре грузовых автомобиля КАМАЗ, четыре легковых автомобиля, мотоцикл, двигатели, запчасти и маскировочные сети. Солдатам также передадут посылки от их близких, газеты и даже чак-чак и казылык.

Альфия Когогина отметила, что с самого начала СВО камазовцы стоят в одном строю с защитниками страны и, невзирая на трудности и санкции, выполняют задачи в срок, тем самым спасая жизни бойцов.

«Спасибо большое руководству «КАМАЗа», директорам заводов за то, что координируют работу по сбору гуманитарной помощи. Спасибо за очередной груз! Огромная благодарность ветеранам, нашим землякам серебряного возраста за то, что каждый день вяжут носки, шьют противодроновые одеяла, халаты. Детям, которые пишут письма нашим бойцам. Все это очень-очень дорого их сердцу. Огромные слова благодарности всем камазовцам, директорам всех заводов, профсоюзным комитетам за то, что вы оказываете всяческую каждодневную помощь семьям наших бойцов. Заботитесь о престарелых родителях, о детях, о женах. Это дает силы нашим бойцам, уверенность, что в тот момент, когда они куют победу, их близкие ни в чем не нуждаются. Вот это единение дает нам веру в то, что обязательно победа будет за нами», – сказала Альфия Когогина.

Сергей Когогин отметил символичность того, что грузы отправляются в 50-ю годовщину с момента выпуска первого КАМАЗа и на 400-летие Набережных Челнов.

«В эти минуты наши коллеги-камазовцы находятся на фронте. Они приближают победу совместно с тридцатью тысячами заводчан, которые ежедневно на производстве, в цехах и кабинетах работают на укрепление обороноспособности страны. «КАМАЗ» никогда не оставался в стороне, проявляя отзывчивость и истинную заботу о тех, кому она жизненно необходима. Поэтому мы делаем все возможное и для наших бойцов, и для их близких, чтобы они выполнили свой долг и обеспечили победу», – подчеркивает Когогин.

Всего с 2022 года предприятие направило гуманитарную помощь на общую сумму более 1,6 млрд рублей весом более 2 000 тонн.

Видео: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»