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«КАМАЗ» передал машины автоколледжам ДНР и ЛНР
«КАМАЗ» в Донецком транспортно-технологическом колледже передал машины КАМАЗ и МАЗ в автомобильные колледжи ДНР и ЛНР. Ключи от транспорта и сертификаты передал генсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.
Как сообщили в пресс-службе «КАМАЗа», качество техники лично оценил глава ДНР Денис Пушилин. Он даже побывал за рулем одного из грузовиков.
«Для Донбасса приехала нужная и качественная техника, на которой будут учиться наши дети. Спасибо большое», – поблагодарил Пушилин.
фото: пресс-служба «КАМАЗа»
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