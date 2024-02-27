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ЛНР и Татарстан 27 февраля 2024 16:28

«КАМАЗ» передал машины автоколледжам ДНР и ЛНР

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«КАМАЗ» передал машины автоколледжам ДНР и ЛНР

«КАМАЗ» в Донецком транспортно-технологическом колледже передал машины КАМАЗ и МАЗ в автомобильные колледжи ДНР и ЛНР. Ключи от транспорта и сертификаты передал генсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

Как сообщили в пресс-службе «КАМАЗа», качество техники лично оценил глава ДНР Денис Пушилин. Он даже побывал за рулем одного из грузовиков.

«Для Донбасса приехала нужная и качественная техника, на которой будут учиться наши дети. Спасибо большое», – поблагодарил Пушилин.

фото: пресс-служба «КАМАЗа»

#камаз #ДНР и ЛНР #Татарстан
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