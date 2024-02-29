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«КАМАЗ» передал Кемерово 11 автобусов с кондиционерами
«КАМАЗ» передал Кемерово 11 пригородных и междугородних автобусов НЕФАЗ.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, всего по контракту городу должны предоставить 15 автобусов, оставшиеся 4 транспорта привезут в ближайшее время.
Отмечается, что город получил две модели НЕФАЗ-5299-17-52 и НЕФАЗ-5299-31-52. Оба автобуса оборудованы кондиционером, имеют регулируемые сидения с обогревом. Вместимость пассажиров у первого и второго автобуса составляет 73 и 86 человек соответственно.
Автобусы закупили в рамках программы специальных казначейских кредитов (СКК), которые выделяют для приобретения общественного пассажирского транспорта. Всего по программе СКК Кузбасс закупил 57 автобусов, из которых 42 автобуса поставили в декабре 2023 года.
фото: пресс-служба «КАМАЗа»
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