КАМАЗ передал электробус для тестирования в Уфу

«КАМАЗ» передал в Уфу электробус для проведения в течение двух месяцев тестовых испытаний на маршрутах города, сообщила пресс-служба предприятия.

Электробус курсирует по одному из троллейбусных маршрутов длиной 27 км. Планируется, что за смену машина будет совершать 6-7 рейсов.

«С прошлого года мы наблюдаем беспрецедентно высокий интерес к электробусам КАМАЗ со стороны российских регионов. В связи с этим руководством компании принято решение выделить еще один экземпляр для проведения тестовой обкатки в крупных городах. Таким образом, в ближайшие месяцы сразу два электробуса КАМАЗ будут проходить испытания на городских маршрутах – в Перми и Уфе», – цитирует руководителя службы продвижения пассажирского электротранспорта компании «КАМАЗ» Андрея Долганова пресс-служба.

Электробусы уже прошли тестовую обкатку в Казани и Белгороде – в каждом из городов общий пробег составил около 15 тыс. км.