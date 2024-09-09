«КАМАЗ» передал десятую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Фото предоставлено ПАО "КАМАЗ"

8 сентября, в воскресенье, «КАМАЗ» отправил уже десятую по счету партию гуманитарной помощи в подшефные воинские части, находящиеся в зоне проведения СВО, весом около 82 тонн. В церемонии отправки принял участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В состав отправленного груза вошли автомобили высокой проходимости, грузовой тягач марки КАМАЗ, продукты питания, вода, запасные части для техники, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы. Стоимость всего груза составила более 35 миллионов рублей.

Фото предоставлено ПАО "КАМАЗ"

«КАМАЗ» с первых дней СВО активно помогает как военным, так и жителям новых российских регионов. За время операции компания отправила свыше 1000 тонн груза на сумму около 800 миллионов рублей в рамках гуманитарной помощи.

Сергей Когогин сообщил, что более 330 сотрудников компании сейчас служат на передовой, в то время как 30 тысяч заводчан работают на предприятии, производя необходимую технику для нужд армии. Он подчеркнул, что отправка гуманитарной помощи стала регулярной и важной частью деятельности компании.

Также глава «КАМАЗа» упомянул о регулярной финансовой поддержке сотрудников, участвующих в СВО. Компания оказывает помощь семьям мобилизованных и тем, кто потерял близких, погибших, исполняя свой воинский долг. Когогин пообещал продолжать всестороннюю поддержку бойцов и их родных, подчеркивая важность единства и взаимопомощи.