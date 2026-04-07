КАМАЗ ожидает роста продажи грузовиков в России в 2027 году

Российский рынок грузовых автомобилей на сегодняшний день находится на стадии снижения продаж, однако уже в следующем году можно ожидать увеличения числа проданных грузовиков. Об этом заявил директор департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль.

«Если мы смотрим на российский рынок, то нужно понимать что он очень цикличен и длина этого цикла занимает шесть-семь лет. И сегодня мы находимся на ниспадающей стороне этого холма, поэтому ничего странного не происходит», – сказал Мигаль.

Тем не менее он отметил положительные тенденции на рынке, а также выделил ряд факторов, которые в перспективе позитивно отразятся на продажах грузовиков.

«Переходя к позитиву можно сказать, что начиная со второй половины 2025 года мы наблюдаем стабильное снижение темпов падения рынка и надеемся, что рынок переломит свой тренд и начнет возвращаться», – подчеркнул он.

Еще одним фактором, который серьезно влияет на российский рынок, Мигаль назвал устаревание парка. «Феномен заключается в том, что при аномальных закупках в 2023-2024 годах всё равно 42% рынка – это автомобили старше 15 лет. А это свыше 800 тыс. автомобилей. И на этом строится наше видение того, что свет в конце тоннеля есть», – сказал он.

По прогнозам эксперта, продажи начнут набирать обороты после снижения ключевой ставки хотя бы на 2-3 процентных пункта.

«[Ставка в] 15% сильно в картине мира ничего не меняет. Положительно на динамику рынка начнет действовать ставка в 12-13%. И то не сразу. Потому что экономике потребуется время, чтобы набрать ход. Мы ожидаем, что в 2027 году начнется новый суперцикл устройства рынка», – заключил он.