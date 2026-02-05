«КАМАЗ» отпразднует 101-й юбилей первого генерального директора торжественным митингом

На «КАМАЗе» готовятся к празднованию 101-й годовщины со дня рождения Льва Васильева, первого гендиректора предприятия, сообщает пресс-служба компании. В числе мероприятий планируется торжественный митинг у здания дирекции, который состоится 7 февраля.

Лев Васильев начал свою трудовую деятельность в 1941 году шофером автобазы Наркомата речного флота СССР. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в боях против фашистской Германии и получил пять ранений. После войны работал на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»). Параллельно окончил Московский автомеханический институт, пройдя путь от инженера до директора завода.

В 1969 году Васильев стал генеральным директором строящегося завода в Набережных Челнах, который впоследствии стал «КАМАЗом». Под его руководством предприятие было запущено в рекордные сроки, а первая очередь завода заработала в 1976 году. В первые пять лет работы завод собрал более 243 тыс. грузовиков. Одновременно строился жилой массив нового города для сотрудников предприятия.

После работы в «КАМАЗе» Лев Васильев занимал высокие государственные должности в автомобильной и машиностроительной отрасли СССР. Его вклад был отмечен званием Героя Социалистического Труда, многочисленными орденами и медалями, а также почетным гражданством Набережных Челнов.

Скончался Васильев в 2023 году. В память о нем на территории Генеральной дирекции «КАМАЗа» установлен бюст, а Камский государственный автомеханический техникум носит его имя и продолжает готовить кадры для завода.