Общество 22 мая 2026 14:25

КАМАЗ отменил введение четырехдневной рабочей недели на июнь и июль

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

КАМАЗ отказался от планов по введению четырехдневной рабочей недели в июне и июле 2026 года. Решение связано с ростом производственного заказа, сообщили в компании.

Как уточнили в автоконцерне, генеральный директор предприятия Сергей Когогин отменил ранее принятый режим неполной рабочей недели.

«Генеральный директор „Камаза“ Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели на июнь-июль, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года», – говорится в сообщении компании.

В КАМАЗе пояснили, что решение принято в целях рациональной организации производства в связи с увеличением портфеля заказов компании. «Принятые руководством компании меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана», – добавили в компании.

#ПАО КАМАЗ #четырехдневная рабочая неделя #пятидневка #камаз
