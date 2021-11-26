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Ру Тат
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Промышленность
26 ноября 2021  19:12

КАМАЗ открыл производство спецтехники в Казахстане

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Монтажный центр по производству спецтехники КАМАЗ открыт в Казахстане, сообщила пресс-служба предприятия.

Производство создано на базе компании «Акмолинский автоцентр КАМАЗ» в Нур-Султане.

«Выход предприятия на его полную мощность позволит производить более 500 единиц спецтехники, обеспечить работой более 80 человек и обеспечивать потребность рынка Республики Казахстан в области спецтехники. Кроме того, создание этого предприятия окажет позитивное влияние на международное сотрудничество в сфере автопроизводства, что для нас сегодня особенно важно», – приводит слова генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина пресс-служба.

ПАО «КАМАЗ» — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России.

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