КАМАЗ откроет в Челнах первую в РФ полноценную заправку для водоробусов

Скриншот видео ПАО КАМАЗ

В Челнах появится первая полноценная в России водородная заправочная станция. Она необходима для запуска эксперимента с водоробусом КАМАЗа, сообщил на форуме «РОСТКИ» в Казани главный конструктор энергетических систем Центра электроники и элементов питания предприятия Семен Корнилов.

«Мы уже утвердили место расположения [водородной] заправочной станции в городе Набережные Челны, соответственно, мы дадим старт этой истории с нашего города. По следующей заправочной станции в наших планах Казань», — цитирует специалиста ТАСС.

Проект по развитию инфраструктуры для транспорта на водороде реализуется совместно с Росатомом.

Корнилов объяснил, что в России нет водородных заправок помимо опытной, открытой в Черноголовке Московской области.

Представить водоробус следующего поколения автогигант планирует уже в следующем году. Транспорт сможет вместить до 76 пассажиров, а его запас хода составит 250 км.

Напомним, что первый форум «РОСТКИ» проходит в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.