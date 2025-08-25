«КАМАЗ» отказался от планов перехода на трехдневную рабочую неделю

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский производитель грузовой техники «Камаз» принял решение не вводить ранее рассматривавшуюся трехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября месяца. Сейчас готовятся документы», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что отказ от жесткого режима работы связан с укреплением позиций на рынке, ростом доли и привлечением новых заказов. Основные подразделения предприятия продолжат функционировать по четырехдневному графику.

С 1 августа «КАМАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса на рынке грузовой техники, который в первом полугодии 2025 года сократился почти на 60%. На ситуацию повлияли политика импортеров и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка.

На прошлой неделе финансовый комитет компании обсудил состояние рынка, загрузку производственных мощностей в сентябре и меры по привлечению новых заказов.

Несмотря на сохраняющееся давление – падение продаж почти на 60% в июле, негативную активность более 20 тыс. импортеров и скопление свыше 10 тыс. единиц техники у лизинговых компаний – «КАМАЗ» отмечает признаки стабилизации. По данным компании, рынок достиг минимальной отметки, и в октябре ожидается рост загрузки производства.