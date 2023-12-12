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«КАМАЗ» опубликовал клип про «завод мечты»
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ПАО «КАЗАЗ» опубликовало клип про «завод мечты». Ролик появился в телеграм-канале предприятия.
На кадрах две студентки в стихотворной форме рассказывают о работе предприятия и о том, как проходит их практика на заводе КАМАЗа. Интересно, что обстановку на конвеере девушки сравнили с Майами. Подробнее смотрите в видео.
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