«КАМАЗ» опубликовал клип про «завод мечты»

ПАО «КАЗАЗ» опубликовало клип про «завод мечты». Ролик появился в телеграм-канале предприятия.

На кадрах две студентки в стихотворной форме рассказывают о работе предприятия и о том, как проходит их практика на заводе КАМАЗа. Интересно, что обстановку на конвеере девушки сравнили с Майами. Подробнее смотрите в видео.