«КАМАЗ» опроверг сообщения о нехватке двигателей для газомоторной техники

«КАМАЗ» назвал фейком распространяемые федеральными СМИ сообщения о том, что предприятие рискует столкнуться с дефицитом двигателей для газомоторной техники. В частности, об этом на днях писали «Известия», поясняя, что эта ситуация связана с прекращением поставок двигателей китайской корпорации Weichai. В ответ «КАМАЗ» предложил посмотреть видеоролик об обеспеченности оборудованием.

После начала спецоперации «КАМАЗ» попал под санкции ЕС, Великобритании, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии, напоминают «Известия». Некоторые страны ввели рестрикции и лично против гендиректора предприятия Сергея Когогина. Под санкциями находится и основной акционер КамАЗа — госпоркорация «Ростех».

Однако, несмотря на это, предприятие справляется «своими ресурсами» и наращивает производство, подчеркнули в телеграм-канале компании. «В ответ на распространяющиеся фейки рекомендую еще раз посмотреть это видео. «КАМАЗ» обеспечен как двигателями, так и другими комплектующими для производства грузовиков всех поколений, в том числе на газомоторном топливе», – написал руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев, сопроводив запись двухминутным видео.

В этом году пальму лидерства по объему выпущенной продукции занимает автомобиль 65115. Буквально на шаг отстает автомобиль 43118, сообщил в видеоролике главный технолог автосборочного производства автомобильного завода Дмитрий Бородинов.

«Сейчас у нас переходный период. Для сборки этих автомобилей происходит импортозамещение, где-то западозамещение. Если мы берем по силовому агрегату, сейчас у нас идет отечественная топливная аппаратура отечественная АЗБИ, – отметил Бородинов. – Своими ресурсами обходимся. Просто сейчас много пробных сборок, связанных с изменением поставщиков. Осваиваем по России импортные аналоги и так далее, где-то изменение конструкции происходит».