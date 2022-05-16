«КАМАЗ» опроверг появление нового кроссовера «Улан»

В социальных сетях распространены фотографии кроссовера «Улан» под брендом «КАМАЗа».

В первоисточнике утверждается, что «представлен абсолютно новый кроссовер КАМАЗ Улан 2022-2023». Машина якобы сделана на базе кроссовера китайской компании Dongfeng.

Фото с сайта https://naavtotrasse.ru/

«Новый Улан — это среднеразмерный автомобиль длиной 4690 мм, шириной — 1850 мм, высотой — 1727 мм. То есть по габаритам российская модель сопоставима с Hyundai Tucson. При этом стоить она будет меньше, чем Creta: по предварительным оценкам, за КамАЗ Улан запросят около 1,2-1,4 миллиона рублей. Несмотря на заявленную сумму, представленная модель во многом будет походить на Hyundai Tucson. Точнее, Улан будет конкурировать именно с этим кроссовером», – утверждает издание «На автотрассе».

Руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев опроверг эту информацию. Он отметил, что фотографии легковых автомобилей, которые «КАМАЗ» якобы разрабатывает, появляются на малоизвестных интернет-ресурсах почти каждую неделю.

«Это фейк. У нас нет подобных разработок. А если и будут, мы официально об этом сообщим», – заявил он «Татар-информу».