«КАМАЗ» определили управляющей организацией «Муромтепловоза»

«КАМАЗ» наделили полномочиями управляющей организации «Муромтепловоза», расположенного во Владимирской области. Гендиректор татарстанского предприятия Сергей Когогин уже назначил исполнительным директором ОАО «Муромтепловоз» своего консультанта Вилсора Халиуллина.

Напомним, ранее по решению Военно-промышленной комиссии РФ приостановили права акционеров ОАО «Муромтепловоз» и полномочия его органов управления. Позже в качестве управляющей организации «Муромтепловоза» определили «КАМАЗ».

Как пишет пресс-служба производителя грузовиков, предприятие будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Муромтепловоз», а также полномочия общего собрания акционеров или совета директоров ОАО «Муромтепловоз» в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по гособоронному заказу.

Уточняется, что «КАМАЗ» назначили управляющей организацией, чтобы обеспечить исполнение гособоронзаказа ОАО «Муромтепловоз», сохранить имущество муромского машиностроительного предприятия, защитить трудовые права его работников, а также проконтролировать за целевым расходом бюджетных средств.

В сроки, установленные приказом Минпромторга России, разработают план по восстановлению деятельности «Муромтепловоза».