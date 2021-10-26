КАМАЗ окажет матпомощь семье Аделины Загриевой, погибшей при взрыве в Челнах

ПАО «КАМАЗ» окажет материальную помощь семье Аделины Загриевой, а также пенсионерам, бывшим работникам компании, пострадавшим при чрезвычайном происшествии в Набережных Челнах, сообщила пресс-служба предприятия.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин и администрация компании выразили свои соболезнования семье Загриевой, которая трудилась в ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ».

«Ее недолгий трудовой путь на "КАМАЗе" начался 23 октября 2018 года с должности комплектовщика изделий и инструмента склада мелкооптовой торговли подразделения заместителя генерального директора по логистике. В бригаде была на хорошем счету, за дело бралась с большим энтузиазмом. Была доброжелательной, приветливой, весёлой, душой компании. В сентябре 2021 года была переведена в бюро по контролю качества запасных частей и СКД подразделения заместителя генерального директора по коммерческой работе, на должность контролёра материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий. Как отмечают коллеги, у Аделины было большое стремление развиваться в новом направлении», – отмечается в сообщении.

В общей сложности Аделина Загриева проработала в компании «АвтоЗапчасть КАМАЗ» три года.

«Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и руководство компании выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Гибель молодой девушки особой болью отозвалась в сердцах камазовцев – сложно смириться с тем, что так скоропостижно оборвался жизненный путь и не сбудутся светлые мечты и стремления, с тем, что страшная трагедия отняла у родителей самое дорогое и бесценное. Работники компании искренне скорбят вместе с родными и близкими погибшей Аделины Загриевой», - говорится в сообщении компании.