КАМАЗ обыграл в татарстанском дерби «Нефтехимик» в контрольной игре в Турции

Челнинский КАМАЗ в заключительной контрольной игре тренировочных сборов в Турции одержал победу в татарстанском дерби над нижнекамским «Нефтехимиком».

Единственный мяч в матче был забит на 89 минуте. Его автором стал 21-летний нападающий «Велеса» Даниил Лопатин, находящийся на просмотре в составе КАМАЗа.

Для обоих татарстанских клубов этот матч стал заключительным на сборах в турецком Белеке.

Челнинцам в следующей игре предстоит 3 марта совершить вояж в Санкт-Петербург на игру 1/8 финала Кубка России. В свою очередь, ближайшая игра нижнекамцев состоится 6 марта против «Оренбурга».

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги КАМАЗ с 33 очками идет на 11-м месте, «Нефтехимик» с 41 – на шестом.