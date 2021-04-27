«КАМАЗ» обыграл лидера своей группы в ПФЛ

Сегодня набережночелнинский «КАМАЗ» в рамках чемпионата ПФЛ на собственном поле обыграл лидера своей группы ФК «Новосибирск» со счетом 1:0, нанеся сибирякам первое поражение в сезоне.

После двух подряд побед, над «Тюменью» дома (3:0) и в гостях над пермской «Звездой» (1:0), челнинцы подобрались к лидирующим в группе 4 новосибирцам уже на пять очков. Поэтому очная встреча с лидером на родном стадионе была архиважной. При этом «Новосибирск» до этого дня оставался единственным из всех участников первенства ПФЛ, не познавшим горечи поражений в сезоне-2020/2021.

Попытка гостей захватить инициативу в свои руки в дебюте матча успехом не увенчалась. Автозаводцы сами пошли вперед большими силами. И «КАМАЗ» реализовал свой первый же голевой момент. На 11-й минуте Роман Янушковский мощно пробил со штрафного, голкипер сибиряков Николай Цыган отбил мяч прямо перед собой. И набежавший Редван Османов добил мяч в сетку, 1:0. Шестой гол Османова в чемпионате. Гости в ответ также создали пару моментов, но оборона хозяев отработала четко.

Во втором тайме инициатива перешла к гостям, стремившихся отыграться. «КАМАЗ» отвечал острыми контратаками. Автозаводцы не без труда, но всё же смогли удержать свой минимальный перевес, нанеся первое в сезоне поражение «Новосибирску». Спасибо голкиперу хозяев Алексею Маминову, отбившему мяч с линии ворот на последних секундах матча.

После 20 туров в активе челнинцев теперь 43 очка и третье место. В следующем туре 30 апреля «КАМАЗ» примет дома барнаульское «Динамо».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — ФК «Новосибирск» (Новосибирск) — 1:0 (1:0).

Гол забил: Османов (11).

Предупреждены: Аюкин — Ткачук, Васильев, Коржунов.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Аюкин, Тесленко, Абазов, Калугин, Чушъялов (Воронин, 83), Янушковский (Жиронкин, 72), Кириллов, Гаглоев (Бугулов, 85), Османов (Галиакберов, 67).