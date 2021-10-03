«КАМАЗ» обыграл дома «Краснодар-2» и прервал свою безвыигрышную серию из пяти матчей

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Сегодня футбольный клуб «КАМАЗ» принимал в Набережных Челнах «Краснодар-2» в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

Хозяева в последних пяти встречах три раза проиграли и два раза сыграли вничью, не забив при этом ни одного мяча, и как следствие, опустились на 9-е место в турнирной таблице – 19 очков. Столько же перед началом матча было и у краснодарцев, поэтому матч носит принципиальный характер.

Первый тайм не принес успеха ни одной из команд, хотя хозяева были близки к тому, чтобы открыть счет после прохода полузащитника Александра Гаглоева, однако его удар принял на себя один из игроков «Краснодара-2».

Александр Гаглоев Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Во втором тайме хозяева смогли трансформировать свое игровое преимущество в забитые мячи. Сначала на 76-й минуте защитник Сергей Морозов открыл счет, став самым расторопным в штрафной гостей после подачи углового в исполнении Гаглоева – 1:0.

А в уже компенсированное арбитром время футболисты «КАМАЗа» провели быструю контратаку. На ударную позицию вывели Редвана Османова, но мяч после его удара был заблокирован защитником гостей и остановился на линии ворот «Краснодара-2», откуда его вколотил в сетку нападающий «КАМАЗа» Роман Янушковский. Итоговый счет встречи – 2:0 в пользу хозяев.

После 15-ти матчей «КАМАЗ» набрал 22 очка и по-прежнему занимает 9-ю строчку в турнирной табоице первенства ФНЛ. 9 октября челнинцы сыграют в гостях с одним из лидеров турнира – московским «Торпедо».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Краснодар-2» (Краснодар) – 2:0 (0:0). Голы забили: Морозов (76), Янушковский (90+). Предупреждения: Аюкин, Казимир, Куликов.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Хомуха, Аюкин (к), Бевеев (Казимир, 71), Абазов, Магомадов, Свежов (Игнатенко, 90+), Гаглоев (Османов, 83), Калугин (Кириллов, 90+), Мусаев (Янушковский, 71).