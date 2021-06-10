КАМАЗ обкатает троллейбус нового поколения в Санкт-Петербурге

ПАО «КАМАЗ» представило новинку в сегменте городского пассажирского электротранспорта. Ею стал троллейбус «КАМАЗ-65825» с увеличенным автономным ходом до 20 километров. Сейчас он проходит сертификационные испытания, в конце июня машина будет передана предприятию «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге для опытной эксплуатации, сообщает пресс-служба автогиганта.

Низкопольный троллейбус стал продолжением линейки электротранспорта КАМАЗ. Он схож с электробусом, но отличается системой постоянного питания. Опытный образец троллейбуса впервые продемонстрировали общественности в мае на фестивале SPbTransportFest в Санкт-Петербурге.

В отличие от классического троллейбуса, камазовское оснащено накопителями энергии, позволяющими автономно передвигаться до 20 километров. Такой троллейбус актуален для обслуживания городских новостроек, в которых отсутствует контактная сеть. Он также позволяет расширить маршрутную сеть, гибко ее изменять и снизить затраты на инфраструктуру. Зарядка батарей происходит во время движения от контактной сети за 30 мин до 100% ёмкости.

Троллейбус может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать подъем до 12 градусов, он оснащен асинхронным электродвигателем переменного тока мощностью 180 кВт.

Троллейбус «КАМАЗ-62825» имеет низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторную накопительную площадку с мягкими упорами для стоячих пассажиров, комфортную пневмоподвеску.

В салоне имеется кнопка связи с водителем, система информирования пассажиров, камеры видеонаблюдения и спутниковая навигация, система климат-контроля, USB-разъёмы для зарядки телефонов. Общая пассажировместимость – 85 человек, из них 34 места для сидения.

Сейчас троллейбус «КАМАЗ-62825» проходит сертификационные испытания, в конце июня машина будет передана предприятию «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге для опытной эксплуатации. После чего отправится на сертификационные испытания на полигон в Дмитрове. Серийное производство планируется начать в первом квартале 2022 года.