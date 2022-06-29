КАМАЗ не будет платить дивиденды за 2021 год, направит почти всю прибыль на инвестиции

Акционеры КАМАЗа решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в официальном сообщении компании.

Предприятие получило за прошлый год 4,1 млрд рублей чистой прибыли. Из нее 70,1 млн рублей решено направить на формирование резервного фонда компании, оставшуюся часть – в размере почти 4 млрд рублей – на финансирование инвестиционной программы.

Также акционеры решили, что КАМАЗ войдет в две ассоциации: «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» и содействия цифровому развитию.

Собрание акционеров прошло 24 июня в заочной форме.

В прошлом году, по итогам 2020 года, КАМАЗ выплатил дивиденды из расчета 54 копейки на акцию, суммарно акционерам было направлено 354,2 млн рублей – 25% от чистой прибыли.