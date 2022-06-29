КАМАЗ назначил руководителя экспортной «дочки»

Генеральным директором «Внешнеторговой компании «КАМАЗ»» назначен Василий Цыганов, сообщили «Вести КАМАЗа».

Цыганов с августа 2020 года исполнял обязанности гендиректора Внешнеторговой компании.

«Основной задачей Василия Витальевича до сих пор являлась экспортная реализация грузовиков – на постоянной основе он работал заместителем гендиректора «ВТК «КАМАЗ»» по продажам», – говорится в информации.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ ожидает снижение экспорта в этом году. Бизнес-план на 2022 год предполагал поставку за рубеж 6 тыс. автомобилей, сейчас компания ориентируется на 4-5 тыс. машин.

Основной рынок сбыта для предприятия – страны Азии. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщал журналистам, что компания не потеряла свою клиентскую базу за границей. Однако возник ряд сложностей, в их числе – проблемы с проведением платежей. «Каждый кейс – отдельная сложная задача, которую надо решать с клиентом на той или иной территории и с банками», – отмечал Когогин.