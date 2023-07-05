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Экономика 5 июля 2023 17:04

КАМАЗ направит на выплату дивидендов 1,3 млрд рублей

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КАМАЗ направит на выплату дивидендов по итогам 2022 года свыше 1,3 млрд рублей. Такое решение принято акционерами автогиганта и отражено на официальном сервисе раскрытия информации.

Таким образом, дивиденды составят 1,84 рубля на одну акцию.

«Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа): 1 301 302 388 (один миллиард триста один миллион триста две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 56 копеек», — отмечается в документе.

Дата, на которую установлены лица, претендующие на выплаты, — 11 июля 2023 года. Номинальные держатели и доверительные управляющие, являющиеся профессиональными участниками рынка, которые зарегистрированы в реестре акционеров, получат средства до 25 июля текущего года. Остальные лица, зарегистрированные в реестре, — до 15 августа.

#камаз #дивиденды
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