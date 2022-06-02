КАМАЗ направит большую часть чистой прибыли за 2021 год на инвестпрограмму

Совет директоров компании «КАМАЗ» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в официальном сообщении предприятия.

Чистая прибыль КАМАЗа за прошлый год составила 4,1 млрд рублей, из нее 70 млн рублей предлагается направить в резервный фонд, остальную часть – почти 4 млрд рублей – использовать на финансирование инвестиционной программы.

Годовое собрание акционеров назначено на 24 июня, пройдет в заочной форме.

В прошлом году, по итогам 2020 года, КАМАЗ выплатил дивиденды из расчета 54 копейки на акцию, суммарно акционерам было направлено 354,2 млн рублей – 25% от чистой прибыли.