КАМАЗ намерен в скором времени возобновить выпуск грузовиков поколения К5

Компания «КАМАЗ» составила дорожную карту для восстановления производства грузовиков последнего поколения К5, сообщило онлайн-издание «Вести КАМАЗа».

В настоящее время предприятие прорабатывает детали программы оперативного возврата к сборке грузовиков поколения К5 и его флагмана – тягача КАМАЗ-54901.

«Я не стану пока называть конкретную дату восстановления производства К5 – она уже определена, но программу нужно утвердить на уровне гендиректора. Мы четко видим, как вернуться в скором времени к сборке КАМАЗа-54901, который так востребован на внутреннем рынке, особенно в отсутствие конкуренции», – цитирует первого заместителя генерального директора КАМАЗа Юрия Герасимова издание.

Сборка автомобилей К-5 пока будет вестись в марте и апреле из созданного на складах запаса комплектующих.

В марте планируется выпустить 530 автомобилей поколений К4 и К-5, в том числе более 200 тягачей 5490, и 200 – 54901.

Заказ на март полностью сформирован, причем зарубежные контракты даже превысили бизнес-план. На внутреннем рынке продажи немного сократились вслед за снижением темпа сборки до 180 автомобилей в сутки.

При этом на фоне сниженной загрузки главного конвейера одновременно растут заказы на комплектующие. «Для завода запасных частей и компонентов в три раза увеличивается объем производства собственных коробок передач – КПП-154 пойдут на КАМАЗы поколения К3. Пропорционально вырастет и объем поковок под эти коробки на кузнечном заводе. Если в декабре завод запчастей выпускал 1,4 тысячи КПП-154, в феврале - 1,2 тысячи, то в этом месяце заказ вырос до 2,7 тысячи коробок, из которых на конвейер пойдут 2,3 тысячи», – сообщили «Вести КАМАЗа».

КАМАЗ нашел отечественных поставщиков для выпуска автомобилей К-3 экологического класса Евро-5, они уже освоили номенклатуру.

В публикации отмечается, что у дочерних предприятий КАМАЗа в регионах проблем с загрузкой тоже не возникает, в том числе у Тутаевского моторного завода и НЕФАЗа.

Юрий Герасимов и председатель профкома Кирилл Пузырьков подчеркнули, что, хотя российский рынок и сожмется на фоне европейских санкций, зато он будет «весь наш».

«Иностранные бренды уходят, но все, что останется, ляжет на наши плечи», – отметил Пузырьков.

Он также подчеркнул, что принципиальным вопросом для КАМАЗа остается и сохранение штата.