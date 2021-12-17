КАМАЗ намерен в 2022 году увеличить выручку на 8%, продажи грузовиков довести до 45 тыс.

Выручка группы «КАМАЗ» в 2022 году, согласно бизнес-плану, должна составить 270 млрд рублей выручки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам генеральный директор материнской компании Сергей Когогин.

По его словам, в этом году выручка прогнозируется на уровне 250 млрд рублей (на 17% больше, чем в 2020 году). Таким образом, рост в 2022 году по сравнению с прогнозом на текущий год должен вырасти еще на 8%.

В январе — ноябре выручка группы по МСФО составила 234,7 млрд рублей и выросла на 12% по сравнению с бизнес-планом и на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз продаж на текущий год — 44 тыс. автомобилей (рост по сравнению с 2021 годом на 19%), а на следующий — 45 тыс. грузовиков (больше на 2,3% по отношению к прогнозу на 2021 год).

«На следующий год мы не стали брать какие-то сверхамбициозные планы. Мы вышли к акционерам с предложением обозначить [продажи в] 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. — экспорт. Выручка — 270 млрд рублей. Акционеры поддержали нас в инвестиционной программе. Мы на следующий год план поставили в 17 млрд рублей инвестиций», — сказал Когогин.

За первые одиннадцать месяцев этого года компания продала 38,9 тыс. грузовых автомобилей — на 22% больше, чем годом ранее.

Он прогнозирует, что 2022 год по-прежнему будет сложным в части работы с поставщиками, особенно в области электронных компонентов. «Пока наши коллеги в мире не считают, что мы решим проблему чипов за 2022 год. Скорее всего, ситуация напряженной и сложной будет еще до конца 2022 года. Я могу сказать, что нас это тоже сдерживало. Хотя у нас каких-то уж сверхявных простоев не было. Это связано только с одним, что у нас достаточный объем моделей К3, где электроники не так много. Это и позволяет балансировать загрузку конвейера и удерживать объемы», — отметил глава компании.

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