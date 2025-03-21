«КАМАЗ» мощно стартовал, «Нефтехимик» буксует: как дела у Татарстана в Первой лиге

«КАМАЗ» неплохо стартовал в весенней части Первой лиги. «Нефтехимик» же не решил свои прежние проблемы и еще испытывает трудности из-за «лимитчиков». Также за обе команды выступают выпускники академии «Рубина». О выступлениях челнинцев и нижнекамцев - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети ФК «КАМАЗ»

«КАМАЗ» забуксовал в третьем туре и потерял талантливого Асылова

Говоря о «КАМАЗе», первым делом хочется выделить их неплохой старт в весенней части. Команда Ильдара Ахметзянова победила неуступчивый тульский «Арсенал» (2:1). Причем сделала она это почти проигрывая весь матч – «пушкари» отличились на 27-й минуте и до 78-й вели в счете. Далее последовала победа над песчанокопской «Чайкой» (3:1).

Казалось, что команда стала чувствовать себя увереннее. Есть мнение, что эта команда – открытие весенней части ФНЛ. Однако в третьем туре победный настрой сбился – команда неожиданно проиграла «Шиннику» (0:1).

«Мы совершили одну ошибку, сами ее совершили, начали разыгрывать от ворот, напали футболисты, ваша команда воспользовалась и не допустила ошибок, поэтому 1:0 по ошибкам и счет на табло», - объяснил поражение «автозаводцев» Ахметзянов после матча.

В защиту челнинцев скажем, что поле в том матче было тяжелым, а сам «Шинник» трудно вскрыть, когда он играет по счету. Подобное не удавалось, например, лидирующей «Балтике» (0:0).

Однако кроме результатов команды хочется поговорить и о ее составе. Так, зимой клуб пополнили такие игроки, как Илья Жигулев, перешедший из клуба РПЛ «Пари НН», воспитанник «Рубина» Даниил Моторин и выпускник академии ЦСКА Ренат Голыбин. Но в то же время была и существенная потеря. Команду покинул 18-летний защитник Ильяс Асылов, весьма талантливый игрок. При этом интересны обстоятельства его ухода. Как заявлял сам Ахметзянов, Ильясу просто надоело играть в футбол.

«Все верно, Ильясу Асылову надоело играть в футбол. Он подошел ко мне и сказал, что не хочет тренироваться и последние полгода тренировался без желания, поэтому и закончил карьеру. В клубе уполномоченные лица несколько раз уговаривали его передумать, но он категорически отказывался», - передает слова наставника «Чемпионат».

Также у «КАМАЗа» есть проблема с позицией правого защитника. Зимой команду покинул Павел Горелов, а замену ему найти не смогли. В итоге на правом фланге обороны играет молодой Роман Защепкин, который по профилю вообще атакующий полузащитник.

Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» страдает от вратарских ошибок и испытывает проблемы при обороне на стандартах

У «Нефтехимика» начало весенней части чемпионата получилось менее удачным. В стартовых трех играх команда Кирилла Новикова уступила дважды. Проиграли с одинаковым счетом (0:1) «СКА-Хабаровску» и «Торпедо».

Согласно регламенту Первой лиги, на поле в течение всей игры в составе команды должен находиться «лимитчик» - футболист 2002-го года рождения и младше в этом сезоне. Либо могут находиться на поле два «лимитчика», которые могут отыграть весь первый тайм, а на втором их присутствие не имеет необходимости.

У «Нефтехимика» же такой игрок лишь один – выпускник «Рубина» Никита Янович, играющий на позиции вратаря. Собственно, это правило «лимитчиков» и навредило нижнекамцам. В игре со СКА молодой Янович ошибся на выходе из ворот, вследствие чего соперник и забил.

Если говорить про матч с «Торпедо», вспоминается старая болячка нижнекамцев – оборона при стандартных положениях. Новиков по ходу текущего сезона не раз говорил, что его команда часто пропускает мячи в таких ситуациях. И гол московской команды случился как раз во время розыгрыша углового удара.

«Команды не создавали с игры ни одного опасного момента. Все заключалось в том, кто более грамотно исполнит стандарт, что получилось у «Торпедо», - говорил после матча Кирилл Новиков.

С другой стороны, команда сумела навязать бой «черно-белым», которые являются одним из лидеров в текущем сезоне Первой лиги и кандидатом на выход в РПЛ. Также клуб сумел добыть одну победу – обыграли «Сокол» (3:1). Опять же, чтобы повысить стабильность в выступлениях, команде нужно наладить игру на стандартах. А также решить проблему с «лимитчиками», поскольку Янович еще «сыроват».

Фото: социальные сети ФК «КАМАЗ»

«Рубиновский десант» высадился в Челнах и Нижнекамске

Примечательно, что за «КАМАЗ» и «Нефтехимик» выступают выпускники академии «Рубина». Это вышеупомянутые Никита Янович и Даниил Моторин. Также есть центральный защитник Максим Ширяев, а также атакующий полузащитник Денис Михайлов, выступающие за «Нефтехимик». Как они показывают себя в «лучшей лиге мира»?

Как мы уже сказали, Янович пока что ошибается, ему еще нужно набраться опыта. Ширяев же неплох, забронировал себе место в стартовом составе нижнекамцев. Однако помарки и ему присущи. Например, в игре с «Соколом» ему чуть не дали красную карточку за неаккуратную игру в обороне. Благо, судья пересмотрел эпизод и все же наградил Максима «горчичником». Про Михайлова пока говорить нечего, поскольку за «Нефтехимик» он еще не сыграл.

Что касается Моторина, то он, пожалуй, самый успешный из всех вышеназванных игроков. За три матча у него один гол, он неплохо влился в коллектив и сработался с Ахметзяновым в «КАМАЗе». Напомним, что Моторин перешел в «КАМАЗ» минувшей зимой из «Рубина» на правах аренды. Быть может, если он себя зарекомендует в Челнах, то сможет побороться за место в составе команды Рашида Рахимова.

Фото на анонсе: социальные сети ФК «КАМАЗ»