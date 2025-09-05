«КАМАЗ-Мастер» выступит на Фестивале технических видов спорта

Фото: kamazmaster.ru

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» из Набережных Челнов выступит в качестве участника на Фестивале технических видов спорта.

Мероприятие пройдет в столице России в Центре Технических Видов Спорта «Москва» с 6 по 7 сентября 2025 года.

Зрителей ждет захватывающее шоу от постоянного пилота Богдана Каримова, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Кроме того, гостям фестиваля предлагают прокатиться на дрифт-такси под управлением Каримова. А также запланирована фото и автограф-сессия с гонщиком.

Фестиваль технических видов спорта проходит в Москве седьмой год подряд. На этом событии присутствуют лучшие команды и специалисты из мира автоспорта, технических инноваций и инженерных решений.

Участие "КАМАЗ-мастер" подчеркивает их статус лидеров в мире ралли-рейдов и их приверженность развитию технологий и профессионального мастерства, – говорится на официальном сайте Фестиваля.

«КАМАЗ-мастер» является сильнейшей командой в мире в классе спортивных грузовиков, 19-кратным победителем «Ралли Дакар» и многократным триумфатором «Шелкового пути».