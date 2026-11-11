«КАМАЗ-мастер» выпустит вертикальный документальный сериал о тестах в Китае

Фото: kamazmaster.ru

Команда «КАМАЗ-мастер» анонсировала новый документальный проект — сериал «Закулисье – тесты в Китае».

Это первый вертикальный документальный сериал в истории коллектива.

Съемки проходили во время поездки на испытания техники в Китай: в мероприятии участвовали девять человек и два спортивных грузовика.

Дорога из Набережных Челнов до цеха китайских партнёров заняла 74 часа, после чего в течение трёх суток проходили непрерывные тесты техники и людей.

Сериал будет выходить несколько недель. Эпизоды длительностью 2–3 минуты станут публиковаться во «ВКонтакте» по понедельникам и четвергам в 19:00 по московскому времени.

Первая серия выйдет 12 ноября, финальная — в начале декабря. В первых выпусках зрители увидят маршрут до места испытаний, дорожные разговоры, работу механиков и подготовку техники.

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев отметил, что команда всегда подчеркивает: победы — это заслуга не только коллектива, но и партнеров, и болельщиков.

По его словам, в команде читают комментарии в соцсетях и знают, что аудитории интересно, чем живет «КАМАЗ-мастер» во время гонок и после них, — это и вдохновило на создание проекта.

Николаев выразил надежду, что сериал понравится зрителям.

Следить за выпусками можно в официальном сообществе команды во «ВКонтакте». Первая серия — 12 ноября в 19:00 по Москве.