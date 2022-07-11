«КАМАЗ-мастер» не оставил шансов соперникам в третий день «Шелкового пути»

Третий день ралли-рейда «Шелковый путь» закончился убедительной победой экипажа «КАМАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова. Гонщик преодолел 321 километр за 3 часа 21 минуту, опередив на семь минут лидера общего зачета Владимира Васильева.

Вторым финишировал также пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Он же стал лидером общего зачета и победителем бахи «Золотого Кагана», которое проходило в рамках ралли «Шелковый путь».

Напомним, что общая протяженность ралли-рейда составляет 4380 километров.