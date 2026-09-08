«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поднялся сразу на 15 мест в рейтинге лизинговых компаний РФ

По итогам первого полугодия 2026 года «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» улучшил позиции сразу по нескольким показателям в рейтингах аналитического агентства «Эксперт РА». Об этом сообщили в канале предприятия в МАКСе.

Объем нового бизнеса компании за шесть месяцев вырос на 219% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество новых договоров увеличилось на 195%, а объем полученных платежей – на 80%. На 1 июля 2026 года лизинговый портфель «КАМАЗ-ЛИЗИНГА» достиг 75,708 млрд рублей.

В общем рейтинге российских лизинговых компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поднялся с 33-го места по итогам первого полугодия 2025 года на 18-е место по итогам аналогичного периода 2026-го.

Компания также улучшила позиции в сегменте грузового транспорта. В рейтинге по объему нового бизнеса она поднялась с 12-го на 7-е место, а по объему лизингового портфеля – с 6-го на 4-е.

При этом российский рынок лизинга в целом показал более сдержанную динамику. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса за этот период вырос на 5% – с 813 млрд до 853 млрд рублей.

В сегменте грузового транспорта показатель, напротив, сократился на 3% – со 166 млрд до 161 млрд рублей. Совокупный лизинговый портфель также уменьшился на 8% – с 12,3 трлн до 11,3 трлн рублей.

Таким образом, темпы роста показателей «КАМАЗ-ЛИЗИНГА» по итогам первого полугодия оказались выше общей динамики российского рынка лизинга.