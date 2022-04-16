«КАМАЗ» крупно проиграл «Краснодару-2» в матче ФНЛ

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» уступил «Краснодару-2» в гостях со счетом 1:4.

Хозяева сразу же повели наступление на позиции камазовцев. Но без особых угроз. А гости реализовали едва ли не свой первый момент. Евгений Воронин мастерски пробил с отскока, попав аккурат в дальнюю девятку, 0:1. Но еще до перерыва южане восстановили равновесие — после ошибки на выходе вратаря «КАМАЗа» Даниила Аржевитина Виталий Стежко головой отправил мяч в сетку, 1:1.

Во второй половине встречи хозяева второй раз воспользовались грубой ошибкой Аржевитина, который пропустил несложный мяч под рукой, 2:1. А в концовке матча Дмитрий Кучугура головой замкнул фланговый навес, 3:1. Точку в игре в ходе контратаки поставил Ислам-Бек Губжоков, 4:1.

В следующем туре автозаводцы 23 апреля примут дома столичное «Торпедо».

«Краснодар-2» (Краснодар) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 4:1 (1:1)

Голы забили: Стежко (35), Халназаров (53), Кучугура (83), Губжоков (87) - Воронин (23). Предупреждены: Халназаров, Ознобихин, Пивоваров, Кратков — Бадртдинов, Аржевитин, Куликов, Янушковский.

«КАМАЗ»: Потапов, Куликов, Смирнов, Бадртдинов, Лопатин, Воронин, Свежов, Пальцев, Кириллов (Казимир, 46), Акоста (Янушковский, 46), Аржевитин.