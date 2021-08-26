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Ру Тат
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26 августа 2021  13:00

КАМАЗ компенсирует работникам проезд на работу

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КАМАЗ с 1 сентября будет компенсировать сотрудникам затраты на проезд к месту работы в размере 50 рублей в сутки, сообщает корпоративный новостной портал предприятия «Вести КАМАЗа».

Выплаты будут положены всем работникам предприятия, за исключением отдельных категорий – на них, в частности, не смогут претендовать сотрудники генеральной дирекции.

Кроме того, соцпакет камазовцев возрастет за счет увеличения компенсации расходов на питание, которая с 1 сентября вырастет с 60 рублей в день до 100. Для тех работников, чьи условия труда классифицируются как вредные, сумма составит 170 рублей.

Издание напоминает, что в октябре КАМАЗ также традиционно индексирует тарифы и оклады работников компании с учетом годовой инфляции.

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