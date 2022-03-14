КАМАЗ изучает возможность введения неполной рабочей недели как антикризисной меры

КАМАЗ рассматривает несколько антикризисных мер в условиях западных санкций, сообщил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев в одной из социальных сетей.

Он отмечает, что экономика России сейчас находится под колоссальным давлением. Рушатся годами выстроенные цепочки поставок и останавливаются производственные процессы не только в стране, но и в мире.

«В этом бушующем океане "КАМАЗ" чувствует себя стабильно. Но очевидно, что мы тоже будем вынуждены перестраиваться под новые условия, искать новые возможности, чем сейчас и занимается руководство компании при поддержке руководства Республики Татарстан и России», – отметил Афанасьев.

При этом предприятие должно быть готово к любому развитию ситуации, в том числе и к значительному снижению спроса на грузовики. Пока маркетологи компании не прогнозируют такого сценария, но ситуация меняется очень динамично.

«В этой связи в компании прорабатываются самые различные варианты антикризисных мер. Среди них и введение неполной рабочей недели. Документ еще не согласован и находится на рассмотрении. Хочу напомнить, что подобные документы, как антикризисная мера, и ранее принимались в компании, но это не означало, что они всегда вводились в действие. Так и сейчас, его подписание, еще раз повторюсь, что он еще только рассматривается, не приведет к автоматическому внедрению этой меры. Она будет использована только в случае крайней необходимости», – подчеркнул руководитель пресс-службы.