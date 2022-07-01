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Транспорт
1 июля 2022  13:40
Александр Хевронин

«КАМАЗ» и «Москвич» обсудят перспективы сотрудничества

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Представители московского автомобильного завода «Москвич» проведут переговоры о перспективах сотрудничества с руководством ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба челнинского производителя грузовых автомобилей.

Гости из Москвы прибыли с рабочим визитом, чтобы ознакомится с работой крупнейшего в России производителя тяжелых грузовых автомобилей. Им продемонстрировали работу сборочных цехов двигателей и кабин, а также главный сборочный конвейер.

Кроме того, делегация посетила две учебные площадки – Технический колледж имени Поташова и Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения.

В планах у «Москвича» – посещение опытно-промышленного производства и испытательного полигона в научно-техническом центре «КАМАЗа», где и пройдут переговоры о перспективах дальнейшего сотрудничества автопроизводителей.

#камаз #российский автопром #Набережные Челны #сотрудничество
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