«КАМАЗ» и «Москвич» обсудят перспективы сотрудничества

Представители московского автомобильного завода «Москвич» проведут переговоры о перспективах сотрудничества с руководством ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба челнинского производителя грузовых автомобилей.

Гости из Москвы прибыли с рабочим визитом, чтобы ознакомится с работой крупнейшего в России производителя тяжелых грузовых автомобилей. Им продемонстрировали работу сборочных цехов двигателей и кабин, а также главный сборочный конвейер.

Кроме того, делегация посетила две учебные площадки – Технический колледж имени Поташова и Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения.

В планах у «Москвича» – посещение опытно-промышленного производства и испытательного полигона в научно-техническом центре «КАМАЗа», где и пройдут переговоры о перспективах дальнейшего сотрудничества автопроизводителей.